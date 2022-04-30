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Поставки газа из РФ в Финляндию могут быть прекращены уже в мае

Марина Крижановская
23:20 30.04.2022
По данным газеты, в срок до 20 мая этого года Финляндия должна предоставить ответ, принимает ли она условие оплаты поставок газа из России за рубли.
Поставки газа из РФ в Финляндию могут быть прекращены уже в мае
© Фото: pixabay.com
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Власти Финляндии и ее компании готовятся к тому, что поставки газа из России могут быть прекращены уже в мае этого года.

Отмечается, что в срок не позднее 20 мая финская государственная компания Gasum («Гасум») должна предоставить ответ, будет ли ею осуществляться оплата энергоносителя из России в рублях. Информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету «Хельсингин саномат».

Ранее в Болгарии заявили, что «Газпром» сообщил компании Bulgargaz о прекращении поставок газа с 27 апреля. Аналогичное уведомление поступило в адрес польского концерна PGNiG.

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