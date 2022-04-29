Посол РФ заявил, что у России есть немало заготовок в ответ на британские санкции

Как сообщает посол РФ в Британии, принцип попадания британских парламентариев в санкционный список простой - это ответ на нелегитимные действия правительства Великобритании.

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Власти Российской Федерации продолжат вводить новые ограничительные меры в отношении Великобритании как ответ на санкционную политику Лондона. Об этом сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Как передает слова Келина агентство ТАСС, принцип попадания британских парламентариев в санкционный список достаточно простой - это ответ на нелегитимные действия правительства Великобритании, которое объявило санкции в отношении российских парламентариев.

«Британские парламентарии работали над антироссийским законодательством - это санкционный акт в отношении России, который был составлен несколько лет назад, а сейчас дополнен и расширен. Это конкретные действия против нашей страны, вот за это мы внесли британских парламентариев в санкционные списки, и это далеко не последний ответ с нашей стороны», - выделил глава российского диппредставительства.

Российский посол также заверил, что у Российской Федерации «еще имеются заготовки».

Ранее Россия ввела санкции против трех сотен членов парламента Великобритании. Как заявили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, попавшие под санкции РФ британские парламентарии принимали наиболее активное участие в антироссийских санкциях и они способствовали нагнетанию в Соединенном Королевстве русофобской истерии.

Также телеканал Sky News сообщил, что Великобритания разместит в Европе около 8 тысяч военнослужащих на учениях НАТО. По данным ресурса, британские войска будут размещены в странах от Финляндии до Северной Македонии.