СМИ: ЕС может одобрить поэтапное эмбарго на нефть из РФ на следующей неделе

В прессе отмечают, что новый пакет санкций будет включать в себя ограничительные меры против Сбербанка.

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По данным СМИ, на следующей неделе страны Евросоюза якобы планируют согласовать проект поэтапного отказа от нефти из России в рамках очередного пакета санкций. Так, послы стран ЕС, пишет пресса, встретятся для обсуждения проекта в среду.

Ожидается, что проект будет одобрен до конца недели, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. Вместе с тем отмечается, что новый пакет санкций будет включать в себя ограничительные меры против Сбербанка.

Ранее Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против России. Под ограничения попали десятки физических и юридических лиц. Под санкции, в частности, попали Транскапиталбанк и связанный с ним Инвестторгбанк.