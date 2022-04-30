МО РФ: российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области
Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе самолет Су-25 украинской армии в районе населенного пункта Червоный Яр в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Червоный Яр Херсонской области сбит в воздухе Су-25 воздушных сил Украины», - сказал Конашенков на брифинге.
Вместе с тем высокоточными ракетами поражены 17 военных объектов Украины в течение дня.
Ранее корреспондент «Звезды» рассказал, как бойцам Народной милиции ЛНР удалось выбить противника из Рубежного. Чтобы украинские военные не смогли вырваться в Лисичанск или Северодонецк, где до сих пор остается большая группировка ВСУ, подступы к заводам были заблокированы.
Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.