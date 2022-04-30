Минобороны: высокоточными ракетами поражены 17 военных объектов Украины в течение дня

В частности, ВС РФ поразили пять огневых позиций артиллерии и установок реактивных систем залпового огня украинский вооруженных сил, подчеркнули в министерстве.

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Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в течение дня российские высокоточные ракеты воздушного базирования поразили 17 военных объектов украинской армии. По словам представителя военного ведомства, поражены восемь районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, пять огневых позиций артиллерии и установок реактивных систем залпового огня, а также два опорных пункта ВСУ.

«Также уничтожены: командный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Покровское Днепропетровской области», - подчеркнул Конашенков в ходе брифинга.

До этого в военном ведомстве отметили, что российские системы противовоздушной обороны сбили 18 украинских беспилотников, в том числе три ударных «Байрактара». Беспилотники ВСУ уничтожены над населенными пунктами Горловка, Червоный Оскол, Петманово, Краматорск, Козинка, Карповка, Путилино, Новоахтырка, Безликий Лиман и Перемога.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.