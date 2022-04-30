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Взявший в заложники ребенка в Чите мужчина задержан

Елизавета Потейчук
19:21 30.04.2022
Кроме того, в распоряжении «Звезды» оказались кадры выхода женщины из здания с ребенком на руках.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В МВД сообщили о задержании мужчины, который взял в заложники малолетнего ребенка в доме на Украинском бульваре в Чите. По данным ведомства, местный житель закрылся в квартире с ребенком и не впускал супругу. Также мужчина имел при себе огнестрельное оружие.

«В результате комплекса проведенных мероприятий мужчина был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1986 г.р.», - передает «МВД Медиа».

На данный момент известно, что ребенок передан матери, его здоровью ничего не угрожает. В отношении мужчины следственные органы возбудили уголовное дело по статьям УК РФ об угрозе убийством и незаконном лишении свободы.

Кроме того, в распоряжении «Звезды» оказались кадры выхода женщины с ребенком на руках. Судя по видео, к дому подъехали машины экстренных служб.

Напомним, вооруженный мужчина захватил свою жену и ребенка в заложники. Женщине впоследствии удалось вырваться и сбежать. Очевидцы сообщали о звуках выстрелов на месте происшествия. О мотивах преступника в настоящее время ничего неизвестно.

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