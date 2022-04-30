В Чите мужчина захватил в заложники малолетнего ребенка

© Видео: Вконтакте, Чита.ру © Фото: Вконтакте, Чита.ру

В Чите неизвестный мужчин захватил в заложники малолетнего ребенка и удерживает его в жилом доме на Украинском бульваре. Очевидцы запечатлели на видео, как к месту предполагаемого преступления съезжаются машины экстренных служб.

Как сообщает сайт «Чита.ру», вооруженный мужчина захватил свою жену и ребенка. Женщине впоследствии удалось вырваться и сбежать. Очевидцы сообщают о звуках выстрелов. О мотивах преступника на данный момент неизвестно. По последней информации, злоумышленник задержан полицией.

В начале этого года в Индианском университете в Блумингтоне, США, неизвестный вооруженный мужчина взял в заложники нескольких людей. Злоумышленник имел при себе автоматическое оружие.