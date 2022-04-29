В США призвали отстранить Байдена от власти из-за угрозы ядерной войны

По мнению американского ведущего Карлсона, руководство США ведет себя безрассудно, а в случае с Байденом - невменяемо.

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Ведущий Fox News Такер Карлсон призвал отстранить президента Соединенных Штатов Джо Байдена от власти из-за угрозы ядерной войны.

«Кто-нибудь вспомнит про 25-ю поправку (поправка к Конституции США, которая дает возможность отстранить президента от должности из-за его недееспособности. - Прим. ред.)? Так продолжаться не может. Мы находимся на грани ядерного конфликта - со страной, которая угрожает применить против нас ядерное оружие. И мы рассчитываем, что у этого человека достаточно навыков мелкой моторики, чтобы не дать нам всем погибнуть», - передает РИА Новости слова ведущего.

Американский журналист заявил, что руководство США в момент переживания максимальной опасности ведет себя безрассудно, в случае с Джо Байденом - невменяемо. По словам Карлсона, такое положение дел вызывает беспокойство, о котором все вокруг боятся говорить вслух.

Также ведущий Fox News сообщил, что Соединенные Штаты отправили Украине так много оружия, что сами ощутили его нехватку - в случае серьезного конфликта боеприпасов может не хватить.

Однако американский президент решил на этом не останавливаться и призвал Конгресс США выделить Киеву дополнительно 33 миллиарда долларов. Данный пакет средств среди прочего призван обеспечить Украине непрерывные поставки дополнительных единиц артиллерии, бронетехники, противотанковых и противовоздушных средств.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Джо Байден может оказать Украине военную помощь еще на 250 миллионов долларов. Отмечается, что для осуществления дополнительного финансирования потребуется санкция американского конгресса.