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Герои Олимпиады: как прошла встреча Шойгу с медалистами ОИ из ЦСКА

Алексей Кошкин
Алиса Краузе
00:36 30.04.2022
Министр обороны наградил спортсменов ЦСКА за достижения на Олимпийских Играх в Пекине.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Героев Олимпиады и Министра обороны Сергея Шойгу встречают гусарский оркестр, а также символы ЦСКА и олимпиады в Пекине. Спортсмены после первенства планеты отдыхали совсем немного и сейчас опять готовятся к новым стартам. Золотая медалистка, олимпийская чемпионка в эстафете, лыжница Юлия Ступак перед выходом на сцену свои медали не надела. У нее новая награда от министерства обороны - досрочное очередное звание капитан.

«Я не знаю, честно говоря, как наши соперники тренируются, но могу сказать именно за нас, что мы были готовы к этой трассе, были готовы к этой высоте. Может быть, хотелось бы конечно еще лучшего состояния, но... Трассы были прекрасные, очень сложные. И погода была суперская, прямо такой зимний холод с ветром. Мы были готовы к этому, но многие оказались не готовы», - рассказала Юлия.

Министр обороны в обращении к олимпийцам в честь 99-летия ЦСКА отметил прежде всего наших лыжников, подчеркнув их успех на Олимпиаде в Пекине.

«Я не знаю, когда еще наша страна достигала таких вершин. По-моему, это был самый звездный олимпийский сезон в нашем лыжном спорте. Конечно, мы хотели, чтобы было золото и в хоккее, но сделали все, что могли. И, конечно, то, что является национальным видом спорта могло и должно было украсить, и оно украсило... потому что это финал. Финал в хоккее - это настроение, это эмоции, это настрой команды. Это то, что всегда требует отдельного подхода, отдельного внимания. Поэтому вы все герои. Мы гордимся вами», - заявил министр обороны.

Биатлонисты, хоккеисты, горнолыжники, конькобежцы и представители других видов спорта, несущие службу в клубе ЦСКА, принесли в копилку нашей олимпийской сборной 14 медалей: три золота , три серебра и восемь бронзовых медалей.

Олимпийцы, представляющие Центральный спортивный клуб армии, завоевали на этой Олимпиаде 43% всех наград. Золотым медалистам после Игр было решено дать очередные воинские звания.

Не только Юлия Ступак, но и олимпийский чемпион, лыжник Алексей Червоткин получил досрочно капитана. Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине, биатлонист, прапорщик Эдуард Латыпов стал офицером - ему Сергей Шойгу вручил погоны лейтенанта.

«В ЦСКА я с 2016 года, то есть уже семь лет. И очень рад этому званию. Первое офицерское звание, я долго этого ждал», - рассказал спортсмен.

Лыжник признался, что эмоции после Олимпийских уже немного утихли, однако он прожил каждый момент соревнований и теперь вспоминает это время с теплотой. 

Нашим спортсменам для повышения результатов Министерство обороны создаст новый комплекс в прямо в Саянах.

«Мы когда-то давно-давно затеяли хороший тренировочный комплекс в среднегорье, там где-то высота 1 400. Там создание и лыжной трассы, и биатлонной трассы, самое главное. Хоккеистам могу сказать, что мы там построили каток. Пловцам хочу сказать, что там бассейн. Это самая вершина Саян. В общем, все есть, для того, чтобы вы занимались и приносили все больше и больше наград для нашей страны», - объявил Шойгу.

Так же олимпийцам ЦСКА вручили медали за воинскую доблесть первой и второй степени. Уже всемирно известный фигурист Марк Кондратюк, завоевавший золото в командном зачете, удостоился медали «За достижения в спорте».

«Я как был счастлив и доволен, что такая возможность мне выпала - и она была по большей части реализована - так, в принципе, сейчас я и думаю. Вот сегодня последний тренировочный день был и все. С завтрашнего дня отдых небольшой. Две-три недели и все. Дальше снова подготовка, сборы», - поделился олимпийский чемпион.

Глава военного ведомства и заместители министра обороны также вручили награды победителям премии «Армеец года-2022», которую провела многократная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Лауреаты были определены онлайн-голосованием на официальном сайте ЦСКА в 11 номинациях от «Лучшего действующего спортсмена по олимпийским видам спорта» до двух специальных номинаций: «Хранитель традиций» и «За преданность Клубу». В одной из них был награжден легендарный игрок и хоккейный тренер Борис Михайлов.

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