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Сеть магазинов OBI вернется в Россию до конца майских праздников

Елизавета Потейчук
16:11 26.04.2022
Все 27 гипермаркетов должны возобновить работу в стране до 11 мая.
Сеть магазинов OBI вернется в Россию до конца майских праздников
© Фото: Stringer, dpa, Globallookpress
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В России откроются все магазины OBI до конца майских праздников. В компании сообщили, что магазины будут открываться постепенно. Сначала, 1 мая, магазины OBI будут работать в привычном ритме в Москве и Санкт-Петербурге, а позднее гипермаркеты откроют свои двери в регионах. Так, до 11 мая должны возобновить работу все 27 магазинов.

«В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин "OBI Ходынское Поле", а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы компании.

Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров, в свою очередь, отметил, что решение OBI вернуться на российский рынок - это позитивный сигнал рынку и другому иностранному бизнесу.

«Кейс OBI можно назвать хорошим примером цивилизованного решения вопроса о продолжении работы российских предприятий с иностранным участием», - сказал министр.

Ранее в СМИ сообщили, что американская компания Procter&Gamble (P&G) может уйти с российского рынка из-за санкций, финансовых ограничений и проблем с поставками. По данным представителей P&G, главным фактором при принятии решения станет влияние сложившейся на Украине ситуации на розничных клиентов, поставщиков и дистрибьюторов.

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