В стране и мире «Вчера останавливалось сердце»: PR-менеджер группы «Воровайки» о состоянии отравившейся Ларионовой Виталий Музыка Солистку «Вороваек» вывели из медикаментозной комы, но ее состояние остается стабильно тяжелым, рассказал Карпов. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Светлана Ларионова, ВКонтакте Читайте нас на: У солистки музыкальной шансон-группы «Воровайки» Светланы Ларионовой остановилось сердце в больнице после пищевого отравления, деятельность сердечной мышцы удалось восстановить, рассказал в интервью «Звезде» PR-менеджер группы Андрей Карпов. «Она поела вечером в ресторане одна: пюре, грибы и рыбу. Приехав в Москву, она почувствовала себя плохо. Ее положили в больницу и ввели в кому. Вчера у нее была остановка сердца, но "завели", все хорошо. Ее вывели из комы, но состояние стабильно тяжелое», - сказал Карпов. Ранее сообщалось, что бывший участник группы «Отпетые мошенники» Игорь (Гарик) Богомазов подтвердил информацию о смерти его друга, экс-солиста группы Вячеслава Зинурова, также известного как Том Хаос. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика