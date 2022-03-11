«Сильно переживал»: экс-участник «Отпетых мошенников» Богомазов рассказал о состоянии Зинурова перед смертью

Бывший участник группы «Отпетые мошенники» Игорь (Гарик) Богомазов в разговоре со «Звездой» подтвердил информацию о смерти его друга, экс-солиста группы Вячеслава Зинурова, также известного как Том Хаос.

«У него вчера были намечены две съемки, совместно со мной. В 11 часов он вышел на связь. Он подтвердил, что будут съемки и в полчетвертого он должен был подъехать на съемки. Он не приехал, после этого мы забили тревогу начали обзванивать, но обнаружили... только к вечеру», - рассказал Богомазов.

Он также отметил, что в последнее время Зинуров переживал из-за своего ухода из группы, знакомые отмечали у него подавленное состояние.

«Он был подавлен, очень жестко. Мы его очень сильно поддерживали. Когда мы с ним в конце лета созвонились спустя 10 лет, поговорили, друг друга поняли, забили на обиды какие-то. Потом решили собраться вместе с ним, готовили программу, репетировали. В общем человек очень сильно переживал, и там еще были моменты, которые очень серьезно повлияли», - добавил артист.

Вячеслав Зинуров вошел в первый состав «Отпетых мошенников» вместе с Сергеем Амораловым и Игорем (Гариком) Богомазовым в 1996 году. После знакомства с диджеем коллектив начал создавать танцевальную музыку. Среди наиболее популярных песен - «Люби меня, люби», «Девушки бывают разные», «А у реки», «Обратите внимание».