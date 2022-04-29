Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортах РФ до 7 мая

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Временное ограничение полетов в ряд аэропортов центральной и южной части РФ продлен до 7 мая, Росавиация объявляет о продлении ограничения в 11 раз. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 7 мая 2022 года 3:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - сказано в сообщении ведомства.

Росавиация рекомендует использовать аэропорты соседних городов: Сочи, Волгограда и др. Остальные аэропорты РФ работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что чартерные рейсы в Египет и Турцию могут запустить с мая, сейчас ведется работа по их подготовке, включение авиакомпаний РФ в «черный список» ЕС не повлияет на безопасность полетов.