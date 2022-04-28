В Ростуризме сообщили о работе над запуском чартерных перевозок в Египет и Турцию с мая

Глава Ростуризма отметила, что уже работают прямые рейсы в Стамбул и ряд курортов Египта, но объема перевозок на данный момент не хватает.

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Чартерные рейсы в Египет и Турцию могут запустить с мая, сейчас ведется работа по их подготовке. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Сейчас уже есть прямое авиасообщение со Стамбулом, есть прямое авиасообщение с рядом курортов Египта. Вместе с тем объемы пока недостаточны. И мы сейчас работаем над тем, чтобы с мая расширить возможности не только по регулярной перевозке, но и запустить в том числе перевозку на базе чартеров, чтобы чартеры полетели и туроператоры могли начать реализовывать тот объем накопленных обязательств, о которых мы с вами говорили», - сказала она на брифинге.

Догузова рассказала, что три российских ведомства - Ростуризм, Минтранс и Росавиация - совместно с зарубежными коллегами работают над улучшением доступности для российских туристов самых востребованных зарубежных направлений. Россияне могут воспользоваться налаженным сообщением помимо Египта и Турции с ОАЭ, Катаром, Бахрейном, Шри-Ланкой, Сейшелами. В планах запуск прямого авиасообщения с Мальдивами во второй половине мая. Также туристы могут направляться в страны СНГ - Азербайджан, Белоруссию, Узбекистан. Она добавила, что в некоторые страны можно попасть с пересадками.

Ранее сообщалось, что второй турецкой авиакомпанией, ориентированной на перевозку российских туристов, станет MGA Aviation. Сообщается, что перевозчик располагает парком из двух узкофюзеляжных самолетов Boeing 737-900 и двух широкофюзеляжных лайнеров Boeing 777.