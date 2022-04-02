Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ приступили к гуманитарному разминированию в ЛНР

Спецтехника уже находится в ЛНР, а приоритетные для саперных работ объекты определяться по согласованию с руководством республики.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России

Специалисты Международного противоминного центра (МПЦ) Вооруженных Сил России приступили к гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике.

В состав группы специалистов вошли подразделения разминирования, робототехники и уничтожения обнаруженных взрывоопасных предметов.

Сплошная очистка освобожденных от ВСУ и нацбатальонов территорий ЛНР будет осуществляться в том числе с помощью робота разминирования «Уран-6». Комплекс зарекомендовал себя при проведении специальных задач на территории Сирии и Нагорного Карабаха.

В состав каждого комплекса входит четырехосный автомобиль «КамАЗ» со специальной платформой с системой «Мультилифт». Это значительно сокращает время доставки и подготовки комплекса к работе.

Специальная техника уже находится в ЛНР. Приоритетные для работы саперов объекты будут определяться по согласованию с руководством республики и главами администраций населенных пунктов.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов