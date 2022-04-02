Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ приступили к гуманитарному разминированию в ЛНР
Специалисты Международного противоминного центра (МПЦ) Вооруженных Сил России приступили к гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике.
В состав группы специалистов вошли подразделения разминирования, робототехники и уничтожения обнаруженных взрывоопасных предметов.
Сплошная очистка освобожденных от ВСУ и нацбатальонов территорий ЛНР будет осуществляться в том числе с помощью робота разминирования «Уран-6». Комплекс зарекомендовал себя при проведении специальных задач на территории Сирии и Нагорного Карабаха.
В состав каждого комплекса входит четырехосный автомобиль «КамАЗ» со специальной платформой с системой «Мультилифт». Это значительно сокращает время доставки и подготовки комплекса к работе.
Специальная техника уже находится в ЛНР. Приоритетные для работы саперов объекты будут определяться по согласованию с руководством республики и главами администраций населенных пунктов.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов