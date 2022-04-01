Армия Армия Армия

В клубах дыма: как российские военные продолжают зачищать Мариуполь от неонацистов

Станислав Иващенко
23:16 01.04.2022
Морская пехота проходит каждую улицу, двор, дом и квартиру в спальных районах Мариуполя. Пехотинцы за секунду вычисляют украинских нацгвардейцев, бродящих поодиночке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Мариуполе над металлургическим заводом Ильича в клубах черного дыма тонет огненный шар. Это точное попадание авиации ВКС России по огневым позициям нацбатальона «Азов»*. Цеха завода задеты не были.
Российские военнослужащие стараются всячески сохранить градообразующие предприятия с целью выбить вооруженные формирования Украины из подземных укрытий. Сотрудник одного из цехов рассказал, что на глубине порядка 30 метров есть целая сеть бомбоубежищ.

«Можно зайти в один цех и выйти на другой стороне в другой цех, один завод наверху, другой под низом», - говорит он.

Кроме того, морская пехота проходит каждую улицу, двор, дом и квартиру в спальных районах Мариуполя. Пехотинцы за секунду вычисляют украинских нацгвардейцев, бродящих поодиночке. основные приметы - военная обувь, неопрятная одежда, передвигаются на новых велосипедах. Более того, девушек среди переодетых в мирных жителей боевиков встречается все больше.

«Мы в военных хорошо разбираемся, определяем кто противник. Здесь уже все спокойно», - рассказал военнослужащий ВС РФ Исмаил.

Четыре дня назад морпехи зачистили военный госпиталь ВСУ. Однако проявлять настороженность все равно необходимо, ведь в городе работают украинские диверсанты.

«Каждый день здесь находится ДРГ, они ставят разные пакости, мины для наших ребят танкистов, ставят растяжки, на них подрываются мирные люди», - объясняет военнослужащий ВС РФ Роман.

За первой же дверью съемочная группа «Звезды» нашла запасы крови для переливания и западные препараты, которыми лечили украинских офицеров, наемников и нацистов. Такие медикаменты недоступны для обычного населения.

На полу лежат шевроны ВСУ и окровавленная форма. Судя по всему, отсюда бежали раненые. На стенах висят доски почета и плакаты с фотографиями защитников киевского режима. В процедурном кабинете военного госпиталя есть даже специальный календарь с фотографиями современных «героев Украины». Двенадцать месяцев и двенадцать снимков пехотинцев, пограничников и спецназовцев, стрелявших по Донбассу на протяжении восьми лет.

Танкисты пробираются к центру из спальных районов, стреляют по шлаковой горе «Азовстали», на которой маскируются снайперы и артиллеристы, которые обстреливают жилые дома. Съемочная группа телеканала передвигается по улицам бегом, чтобы не попасть под огонь.

«“Грады” бьют над нами, слава Богу, церковь не трогают, единственное место, которое не трогают. Продуктов нет, еды нет», - говорит местная жительница Светлана Опря.

Гуманитарная помощь из России и ДНР в центр Мариуполя пока не доезжает. Колонны с едой для мирных жителей обстреливают националисты. Когда промышленную зону зачистят военные, спасительный груз получит каждый.

*«Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:07 В стране и мире
Видео
«Она парила»: Васильев поделился воспоминаниями об Александре Яковлевой
22:23 В стране и мире
Умерла советская и российская актриса Александра Яковлева
21:41 Армия
МО РФ: ВСУ 2,5 часа обстреливали из систем «Пион» и «Гиацинт» Новую Басань под Киевом
20:49 В стране и мире
Бастрыкин поручил расследовать авиаудар ВСУ по гражданскому объекту на окраине Белгорода
19:05 Армия
Видео
МО РФ: никакого отношения к российским ВС нефтебаза под Белгородом не имеет
Популярное
Видео
МО РФ: крылатыми ракетами «Оникс» комплекса «Бастион» уничтожен штаб группировки ВСУ в районе Шахтерского
Видео
«Дети света не видят»: как мариупольский роддом продолжает работу под обстрелами
Минобороны РФ обнародовало новые сведения о зверствах украинских националистов в годы ВОВ
МО РФ прокомментировало переписку Хантера Байдена по деятельности биолабораторий США на Украине
Видео
Минобороны РФ рассказало о продвижении войск ЛДНР в ходе спецоперации
В МО РФ заявили о разработке киевским режимом БПЛА для применения биооружия против России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.