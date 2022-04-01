В клубах дыма: как российские военные продолжают зачищать Мариуполь от неонацистов

Морская пехота проходит каждую улицу, двор, дом и квартиру в спальных районах Мариуполя. Пехотинцы за секунду вычисляют украинских нацгвардейцев, бродящих поодиночке.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Мариуполе над металлургическим заводом Ильича в клубах черного дыма тонет огненный шар. Это точное попадание авиации ВКС России по огневым позициям нацбатальона «Азов»*. Цеха завода задеты не были.

Российские военнослужащие стараются всячески сохранить градообразующие предприятия с целью выбить вооруженные формирования Украины из подземных укрытий. Сотрудник одного из цехов рассказал, что на глубине порядка 30 метров есть целая сеть бомбоубежищ.

«Можно зайти в один цех и выйти на другой стороне в другой цех, один завод наверху, другой под низом», - говорит он.

Кроме того, морская пехота проходит каждую улицу, двор, дом и квартиру в спальных районах Мариуполя. Пехотинцы за секунду вычисляют украинских нацгвардейцев, бродящих поодиночке. основные приметы - военная обувь, неопрятная одежда, передвигаются на новых велосипедах. Более того, девушек среди переодетых в мирных жителей боевиков встречается все больше.

«Мы в военных хорошо разбираемся, определяем кто противник. Здесь уже все спокойно», - рассказал военнослужащий ВС РФ Исмаил.

Четыре дня назад морпехи зачистили военный госпиталь ВСУ. Однако проявлять настороженность все равно необходимо, ведь в городе работают украинские диверсанты.

«Каждый день здесь находится ДРГ, они ставят разные пакости, мины для наших ребят танкистов, ставят растяжки, на них подрываются мирные люди», - объясняет военнослужащий ВС РФ Роман.

За первой же дверью съемочная группа «Звезды» нашла запасы крови для переливания и западные препараты, которыми лечили украинских офицеров, наемников и нацистов. Такие медикаменты недоступны для обычного населения.

На полу лежат шевроны ВСУ и окровавленная форма. Судя по всему, отсюда бежали раненые. На стенах висят доски почета и плакаты с фотографиями защитников киевского режима. В процедурном кабинете военного госпиталя есть даже специальный календарь с фотографиями современных «героев Украины». Двенадцать месяцев и двенадцать снимков пехотинцев, пограничников и спецназовцев, стрелявших по Донбассу на протяжении восьми лет.

Танкисты пробираются к центру из спальных районов, стреляют по шлаковой горе «Азовстали», на которой маскируются снайперы и артиллеристы, которые обстреливают жилые дома. Съемочная группа телеканала передвигается по улицам бегом, чтобы не попасть под огонь.

«“Грады” бьют над нами, слава Богу, церковь не трогают, единственное место, которое не трогают. Продуктов нет, еды нет», - говорит местная жительница Светлана Опря.

Гуманитарная помощь из России и ДНР в центр Мариуполя пока не доезжает. Колонны с едой для мирных жителей обстреливают националисты. Когда промышленную зону зачистят военные, спасительный груз получит каждый.

*«Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.