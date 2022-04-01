МО РФ: крылатыми ракетами «Оникс» комплекса «Бастион» уничтожен штаб группировки ВСУ в районе Шахтерского
В районе населенного пункта Шахтерское уничтожен штаб группировки украинских войск при помощи высокоточных крылатых ракет «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион». Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.
«Уничтожено до 40 человек личного состава, пять единиц бронетехники и автомобили различного назначения», - добавил он.
Кроме того, как отметил представитель оборонного ведомства, авиация ВС РФ уничтожила за сутки 40 военных объектов Украины. Также российские военнослужащие завершили зачистку населенного пункта Урожайное и ведут бои за совхоз «Октябрь».
В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.
Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.