МО РФ: крылатыми ракетами «Оникс» комплекса «Бастион» уничтожен штаб группировки ВСУ в районе Шахтерского

Как отметили в ведомстве, уничтожено до 40 человек личного состава группировки украинских войск.

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В районе населенного пункта Шахтерское уничтожен штаб группировки украинских войск при помощи высокоточных крылатых ракет «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион». Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Уничтожено до 40 человек личного состава, пять единиц бронетехники и автомобили различного назначения», - добавил он.

Кроме того, как отметил представитель оборонного ведомства, авиация ВС РФ уничтожила за сутки 40 военных объектов Украины. Также российские военнослужащие завершили зачистку населенного пункта Урожайное и ведут бои за совхоз «Октябрь».

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.