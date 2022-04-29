Дымовая завеса: как выглядит Курганская область во время масштабных пожаров

Судя по видео, жилые окрестности охватил плотный дым, на месте возгораний работают сотрудники скорой помощи и экстренных служб.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Телеканал «Звезда» публикует кадры работы спасателей во время тушения масштабных пожаров в Курганской области. Судя по видео, жилые окрестности охватил плотный дым, на месте возгораний работают сотрудники скорой помощи и экстренных служб. Также один из жилых домов, который показан в ролике, сгорел практически до тла, и от него остался лишь фасад.

Ранее последствия пожара в садовом товариществе «Малиновка» Курганской области сняли с высоты птичьего полета. На кадрах видно, что приблизительно от десятка домов практически ничего не осталось. «Малиновка» является излюбленным местом дачного отдыха курганцев.

Напомним, в Курганской области из-за природных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. В регион для ликвидации возгораний были направлены дополнительные силы МЧС России.