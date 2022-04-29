Британия разместит в Европе около 8 тыс военных на учениях НАТО

По данным ресурса, британские войска будут размещены в странах от Финляндии до Северной Македонии.

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Британских военнослужащих направят в континентальную Европу на учения по противодействию российской «агрессии», сообщает телеканал Sky News, развертывание достигнет пика в период с апреля по июнь: будут задействованы около 8 тысяч человек.

«В ходе этих учений наши войска объединятся с союзниками и партнерами по НАТО и Объединенным экспедиционным силам, демонстрируя солидарность и силу в одном из крупнейших совместных развертываний со времен холодной войны», - цитирует ресурс министра обороны Англии Бена Уоллеса.

Отмечается, что помимо военнослужащих в учениях будут задействованы десятки танков и более 100 боевых машин.

Ранее сообщалось, что Британия анонсировало поставки в ближайшие несколько недель высокотехнологичных ракет класса Brimstone Украине. Вероятно это может быть осуществлено до 10 мая.