В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Британия разместит в Европе около 8 тыс военных на учениях НАТО

Виталий Музыка
08:17 29.04.2022
По данным ресурса, британские войска будут размещены в странах от Финляндии до Северной Македонии.
Британия разместит в Европе около 8 тыс военных на учениях НАТО
© Фото: Sgt. Timothy Hamlin, Planetpix, Globallookpress
Читайте нас на:

Британских военнослужащих направят в континентальную Европу на учения по противодействию российской «агрессии», сообщает телеканал Sky News, развертывание достигнет пика в период с апреля по июнь: будут задействованы около 8 тысяч человек.

«В ходе этих учений наши войска объединятся с союзниками и партнерами по НАТО и Объединенным экспедиционным силам, демонстрируя солидарность и силу в одном из крупнейших совместных развертываний со времен холодной войны», - цитирует ресурс министра обороны Англии Бена Уоллеса.

Отмечается, что помимо военнослужащих в учениях будут задействованы десятки танков и более 100 боевых машин.

Ранее сообщалось, что Британия анонсировало поставки в ближайшие несколько недель высокотехнологичных ракет класса Brimstone Украине. Вероятно это может быть осуществлено до 10 мая.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:27 В стране и мире
Видео
«От домов ничего не осталось»: опубликованы кадры последствий пожара под Курганом
05:19 В стране и мире
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку
05:01 Армия
Видео
Ордена Мужества и медали «За отвагу» получили военные ЮВО за героизм в ходе спецоперации на Украине
04:01 Армия
Видео
Из кабины вертолета: лучшие кадры репетиции Парада в Петербурге с высоты
02:46 Армия
Видео
Синхронные залпы: кадры генеральной репетиции салюта в честь Дня Победы под Самарой
Популярное
Видео
Мощный «Панцирь» и меткая «Игла»: кадры боевой работы зенитчиков РФ в ходе спецоперации
По центру Херсона нанесен удар ракетами «Точка-У» и «Ураганами»
Видео
Опубликованы кадры встречи Ярошенко с семьей
МИД РФ сообщил об обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко
Видео
МО РФ: «Калибрами» уничтожена партия иностранного оружия на Запорожском алюминиевом комбинате
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении 18 украинских беспилотников, включая два «Байрактара»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.