Россия ввела санкции против почти трех сотен членов британского парламента

Как отметили в МИД РФ, попавшие под российские санкции британские парламентарии принимали наиболее активное участие в антироссийских санкциях, они способствовали нагнетанию в Британии русофобской истерии.

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В Министерстве иностранных дел России сообщили о введении санкций против почти 300 членов парламента Британии.

«В ответ на принятое 11 марта сего года правительством Великобритании решение о внесении в санкционный список 386 депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации на основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 287 членов палаты общин британского парламента», - говорится в сообщении.

Как отметили в МИД РФ, попавшие под российские санкции британские парламентарии принимали наиболее активное участие в антироссийских санкциях, они способствовали нагнетанию в Британии русофобской истерии.

Теперь всем этим лицам въезд в Россию закрыт. Ознакомиться с поименным списком можно на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Как подчеркнули в министерстве, враждебная риторика и надуманные обвинения со стороны членов британского парламента потворствуют враждебному курсу Лондона и используются противниками взаимоуважительного диалога с Россией, чтобы подорвать фундамент двустороннего сотрудничества.

Ранее в Лондоне анонсировали отправку Украине ракет класса Brimstone.