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Набиуллина заверила, что ни о каком дефолте в РФ речи быть не может

Елизавета Потейчук
16:14 29.04.2022
По словам председателя Центробанка, Минфин РФ имеет все ресурсы для погашения евробондов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Мария Девахина, РИА Новости
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Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Министерство финансов РФ имеет необходимые ресурсы для погашения евробондов, поэтому ни о каком дефолте речи быть не может. Глава Центробанка добавила, что проведение платежей зависит от иностранных банков.

«У Министерства финансов есть ресурсы, и с экономической точки зрения ни о каком дефолте речи не может идти, но есть сложности в платежах, которые мы видим, и я надеюсь, что это тоже закончится успешно», - говорит Набиуллина.

Ранее Эльвира Набиуллина также упоминала, что России не грозит никакой дефолт. До этого она также заявляла, что Москва готовит судебные иски для возврата замороженных иностранными государствами резервов России.

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