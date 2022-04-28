Бронированные колонны: кадры выдвижения техники для репетиции Парада Победы в Москве

Механики-водители много раз отрабатывали четкость строя, интервалы движений, необходимую скорость. И скоро, 9 мая, их старания будут реализованы - за их действиями на брусчатке Красной площади будет наблюдать вся страна.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует кадры колонн бронетехники, выдвигающихся к местам репетиции Парада Победы в Москве.

На видео можно наблюдать стройные ряды военной техники - как новейшие, так и заслуженные, зарекомендовавшие себя в войсках образцы. Механики-водители много раз отрабатывали четкость строя, интервалы движений, необходимую скорость. И скоро, 9 мая, их старания будут реализованы - за их действиями на брусчатке Красной площади будет наблюдать вся страна.

Ранее «Звезда» показывала, как проходит первая сводная тренировка перед Парадом Победы в Санкт-Петербурге.

Тем временем на фронте продолжается огневое воздействие по военной инфраструктуре Украины - так, по заявлению официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, за прошедшую ночь ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России выполнили 408 огневых задач.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов