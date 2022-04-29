Стирая память: почему в западных странах запрещают проведение «Бессмертного полка»

В полиции Эстонии уже заявили, что страна 9 мая не потерпит на своих улицах вражескую символику, к которой отнесли российские и советские флаги, а также георгиевские ленты.

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География, пожалуй, самой народной акции «Бессмертный полк» впервые за всю историю начала сокращаться. Так, в 2012 году проект, который только при своем зарождении насчитал 6 000 неравнодушных томичей, уже через год охватил свыше сотни городов России. В 2015 году к шествию присоединился президент России Владимир Путин, а уже в 2016-м с фотографиями дедов и прадедов люди шагали по улицам 42 стран мира. В этом году координаторы проекта рассчитывали, что возможность почтить память будет у жителей 120 стран, но начали получать отказы.

«А в чем виноваты люди, которые погибли, принеся свободу всей Европе? Что мы сейчас вспоминаем, хотим вспомнить в очередной раз добрым словом, поклониться их памяти, только потому, что эти люди представляли в свое время советскую Красную армию, российскую армию, вот вся их вина», - говорит первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров.

В полиции Эстонии уже заявили, что страна 9 мая не потерпит на своих улицах вражескую символику, к которой отнесли российские и советские флаги, а также георгиевские ленты. При этом проведение «Бессмертного полка» запретили в Великобритании и США, и последние также отказались еще и от традиционного возложения цветов к мемориалу «Дух Эльбы». Именно здесь еще 77 лет назад американские солдаты обнимались с советскими, отмечая победу над вермахтом. Они же давали общую клятву посвятить жизнь укреплению мира и дружбы между народами. Этими воспоминаниями поделился фронтовик Петр Павлович Саган.

«На 70-летие ездил в Великобританию на встречу. Я там говорил: “Что вы творите, переписываете историю. Почему говорите, что благодаря американцам?” Я им доказал. Они согласились. И другие ветераны тоже согласились со мной. Но вот молодежь все и везде. Так вы же должны работать с молодежью и внушать им, что это не так. Что в войну главное событие - это Красная армия, которая победила», - рассказал он.

Пообщаться удалось лишь с координаторами штаба «Бессмертного полка» в Германии. Остальные опасаются за свою жизнь и предпочитают пока что не появляться в публичном пространстве. А на Украине к Дню Победы готовятся, демонтируя памятник на могиле героя Красной армии Михаила Богомолова. И до этого уничтожили таблички с именами других героев Великой Отечественной.

«Причем самое противное в данном случае для меня, что даже у меня есть определенные идеи, связанные с фондом, чтобы как-то это выкупать, всю эту историю, и когда вносили памятник Коневу, они же впрямую отказались его отдавать. Даже за деньги. Поставили на задворки и бросили. И как с этими людьми договариваться, я совершенно не понимаю, это не просто переписывание истории, это открытый вандализм, можно сказать», - объясняет историк Никита Буранов.

На Украине отказались и от самой формулировки «День Победы». Там же запретили и георгиевскую ленту, названную в стране «символом агрессии», однако в преддверии праздника охотно отмечают день основания 14-й дивизии СС «Галичина»*. Офицеров обучали в Дахау, неподалеку от знаменитого концлагеря. Отряд прославился участием в карательных операциях против советских и польских партизан, а также еврейскими погромами. Досталось от эсэсовцев и мирному населению.

Тем временем на родине проекта встать в бессмертный строй готовятся миллионы россиян. Вопрос «нужно ли это, и соответствует ли геополитической обстановке» перед потомками великой Победы не стоит. Они боятся лишь одного, что им запретят помнить.

«Моя мама труженик тыла, дед мой Герой войны, который только ушел на фронт и буквально через три месяца семья получила похоронку. Как можно не помнить корни наши? Если мы без памяти будем, будет то, что сейчас происходит в нашем мире. Поэтому хочется, чтобы мы помнили, помнили наши дети, наши внуки и не повторялась та война, которая была, это страшно», - считает участница акции «Бессмертный полк» Галина Штемпура.

Ранее в Совфеде РФ осудили запрет на проведение «Бессмертного полка» в США и Британии. По словам Владимира Джабарова, акция «Бессмертный полк» - это идея сохранить память о борьбе с нацизмом, а США и Великобритания, запрещая проведение шествия на своих территориях, отрекаются от своей же исторической памяти.

* Дивизия СС «Галичина» - организация, запрещенная в РФ.