Акция «Бессмертный полк» в 2022 году пройдет в очном формате

В 2020 и 2021 году шествие проходило в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений.

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Ежегодная акция «Бессмертный полк», проводимая 9 мая, в этом году состоится в очном формате. Об этом сообщил сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров.

«Поделимся сегодня радостной вестью, что шествие "Бессмертного полка" в этом году пройдет в традиционном офлайн-формате», - заявил Макаров на пресс-конференции.

В прошлом году шествие проходило в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений. Акция объединила порядка пяти миллионов участников.