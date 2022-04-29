Глазами военкора: «свой» снаряд ты никогда не услышишь

Как во время бомбежек украинских боевиков плачут мужчины? Как звучат вылетающие ракеты и приземляющиеся мины? И почему никак нельзя оправдать преступления киевского режима?

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Глазами военкора. Станислав Иващенко

Во время проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине корреспонденты телеканала «Звезда» зафиксировали в своих репортажах множество свидетельств военных преступлений, совершенных киевским режимом против мирных граждан своей же страны.

В первом фильме Станислав Иващенко рассказал, как во время своей командировки застал падение «Точки-У» на Донецк, как слышал вылетающие ракеты и приземляющиеся мины. И объяснил, почему никак нельзя оправдать преступления украинских боевиков.