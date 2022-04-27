По центру Херсона нанесен удар ракетами «Точка-У» и «Ураганами»
По центру Херсона нанесен удар ракетами «Точка-У» и «Ураганами».
© Фото: ТРК "Звезда"
По центру Херсона нанесен удар ракетами «Точка-У» и «Ураганами»
|
По центру Херсона нанесен удар ракетами «Точка-У» и «Ураганами»
По центру Херсона нанесен удар ракетами «Точка-У» и «Ураганами».
© Фото: ТРК "Звезда"
По центру Херсона нанесен удар ракетами «Точка-У» и «Ураганами»
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