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Российские ПВО сбили за сутки два украинских Су-24М, 12 БПЛА и две ракеты «Точки-У»

12:23 01.05.2022
Украинские бомбардировщики были сбиты в небе над Харьковской областью.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: РИА Новости
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Российские силы противовоздушной обороны за сутки поразили два украинских бомбардировщика Су-24М в Харьковской области, 12 беспилотников, две ракеты «Точка-У» и два снаряда системы «Смерч». Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Петровское Харьковской области сбиты два бомбардировщика Су-24М воздушных сил Украины. Также в течение ночи уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Межевая, Новобогдановка, Мироград, Широкая Балка, Приютное, Торское, Старомихайловская, Балаклея и Харцизск. Над населенным пунктом Токмак Запорожской области сбиты две украинские баллистические ракеты "Точка-У". Также над населенным пунктом Семеновка Харьковской области уничтожены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч"», - заявил Конашенков.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе самолет Су-25 украинской армии в районе населенного пункта Червоный Яр в Херсонской области.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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