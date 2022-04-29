В Минобороны России об уничтожении украинского «Байрактара» на границе Украины и РФ

Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что также уничтожено 12 других украинских беспилотников в разных районах спецоперации.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Petro Poroshenko, Globallookpress

Российские средства ПВО сбили 13 беспилотников противника в небе над населенными пунктами Редкодуб, Шийковка, Невское, Малая Камышеваха, Степной Яр, Петровское, Зеленое Поле, Буково, Пантелеймоновка, Макеевка, Чернобаевка, в том числе один «Байрактар-ТБ2» на границе Украины и РФ в районе Нововодянное. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Помимо этого, в районе Каменки уничтожен реактивный снаряд с украинской установки залпового огня «Смерч». Генерал-майор рассказал и о действиях ракетных войск, которым за минувшую ночь удалось поразить 13 украинских военных объектов.

Конашенков также сообщил об уничтожении производственных корпусов завода «Артем» в Киеве. Он уточнил, что данное предприятие принадлежало к ракетно-космической отрасли.

Ранее Минобороны опубликовало видео с боевой работой экипажей танков и артиллерийских расчетов в ходе огневого воздействия на позиции ВСУ. На кадрах подразделения артиллерии ведут прицельную стрельбу, ее цели - опорные пункты неприятеля, склады с боеприпасами, вражеская бронетехника.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов