Утопить ВСУ в огне: кадры боевой работы танкистов и артиллеристов в зоне спецоперации

Представленные на кадрах подразделения артиллерии ведут прицельную стрельбу, ее цели - опорные пункты неприятеля, склады с боеприпасами, вражеская бронетехника.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Минобороны России публикует видео с кадрами боевой работы экипажей танков и артиллерийских расчетов в ходе огневого воздействия на позиции ВСУ.

«Российские танкисты, находясь в боевых порядках, наносят огневое поражение по укрепленным позициям, бронетехнике и живой силе противника», - говорится в сообщении МО РФ.

Также сообщается, что представленные на кадрах подразделения артиллерии ведут прицельную стрельбу, ее цели - опорные пункты неприятеля, склады с боеприпасами, вражеская бронетехника.

Кроме этого, артиллеристы уничтожают колонны, подвозящие на фронт боеприпасы и резервы противника. Данные по целям при этом передаются с беспилотников.

Ранее «Звезда» показывала, как вертолеты Ка-52 и Ми-8 выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов