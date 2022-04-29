Армия В Минобороны России сообщили об уничтожении производственных корпусов завода «Артем» в Киеве Как уточнили в Минобороны России, украинское предприятие принадлежало к ракетно-космической отрасли. © Видео: Министерство обороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Вооруженные силы РФ высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожили производственные корпуса завода «Артем» в Киеве. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он также рассказал об уничтожении трех тяговых электроподстанций в районах железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное ракетами «Калибр». Генерал-майор отчитался и о достижениях оперативно-тактической и армейской авиации. По словам Конашенкова, за минувшую ночь удалось поразить 112 военных объектов противника. Ранее Минобороны России опубликовало видео с кадрами боевой работы экипажей танков и артиллерийских расчетов в ходе огневого воздействия на позиции ВСУ. Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика