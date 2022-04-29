ВКС России уничтожили 10 военных объектов Украины высокоточными ракетами

Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков уточнил, что среди этих объектов - склад боеприпасов в районе населенного пункта Ильичевка и девять районов сосредоточения войск противника.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны России

В Минобороны России рассказали о поражении военных объектов Украины высокоточными ракетами воздушного базирования. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение десяти военным объектам Украины», - заявил Конашенков.

Он уточнил, что среди этих объектов - склад боеприпасов в районе населенного пункта Ильичевка и девять районов сосредоточения войск противника.

Также Игорь Конашенков сообщил о выявлении и уничтожении вместе с расчетом украинской пусковой установки «Точка-У», которая ранее атаковала жилые кварталы города Херсон.

Кроме этого, по словам Конашенкова, на границе России и Украины был уничтожен вражеский ударный беспилотник «Байрактар».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов