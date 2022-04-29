В МО РФ сообщили о выявлении и уничтожении «Точки-У», ранее атаковавшей жилые кварталы Херсона

Как уточнили в оборонном ведомстве России, пусковая установка украинского комплекса «Точка-У» уничтожена вместе с расчетом.

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Российские ракетные войска обнаружили и уничтожили украинской пусковую установку ракет «Точка-У», из которой вчера был произведен обстрел Херсона. Как сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, установка располагалась недалеко от села Гороховское.

«В районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе c боевым расчетом украинского ракетного комплекса "Точка-У", с которой вчера был нанесен удар по жилым кварталам города Херсон», - заявил Конашенков.

Всего за ночь российские ракетные войска уничтожили 13 украинских военных объектов. Также нанесено поражение шести районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также уничтожены три артиллерийских батареи и дивизион реактивных систем залпового огня ВСУ.

Ранее Конашенков сообщил, что украинская ракетная атака была отражена - в воздухе сбили 12 снарядов РСЗО и две украинские баллистические ракеты комплекса «Точка-У». При этом фрагменты одной из них упали в Шевченковском парке. Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что украинские атаки неизбирательного характера по жилым кварталам Изюма и Херсона - это военное преступление.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов