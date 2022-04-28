Власти Херсонской области исключили возвращение Херсонской области под контроль Киева

По словам Стремоусова, власти не планируют проводить референдум в Херсоне.

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Херсонская область не вернется под контроль украинских националистов. Об этом заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключен. Это невозможно. Херсонская область будет экономически развиваться. Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности», - цитирует слова Стремоусова РИА Новости.

По его словам, первостепенно необходимо восстановить экономику региона. Также он назвал информацию о создании Херсонской народной республики фейком украинских пропагандистов и заверил, что Херсонская область превратится в «цветущий край, в котором не будет места идеологии украинского нацизма».

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что за время проведения военной спецоперации ВС РФ и формированиями ДНР и ЛНР освобождена вся Херсонская область и многие другие территории, также с первого мая Херсонская область перейдет в рублевую валютную зону.