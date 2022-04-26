МО: в ходе спецоперации освобождены вся Херсонская, часть Харьковской, Запорожской и Николаевской областей

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За время проведения специальной военной операции Вооруженными Силами Российской Федерации и формированиями ДНР и ЛНР освобождены значительные территории Донецкой, Луганской народных республик, вся Херсонская область, часть Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«На этих территориях идет налаживание мирной жизни, активно восстанавливаются объекты жизнеобеспечения населения, социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. Начата посевная кампания», - сообщает представитель МО РФ.

Согласно заявлению Михаила Мизинцева, местное население, ранее выехавшее из этих районов в центральные и западные регионы Украины, в настоящее время не может вернуться назад. Киевский режим и боевики националистических вооруженных формирований всячески препятствуют возвращению домой своих граждан.

Как сообщает оборонное ведомство РФ, все открываемые российской стороной гуманитарные коридоры блокируются.

«На сегодняшний день «на горячую линию» российского Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию уже поступило 2 753 477 обращений с просьбами об эвакуации на подконтрольные российской армии территории и в саму Россию», - заявил представитель МО РФ.

Согласно заявлению Минобороны, планируется дальнейшее обращение в профильные структуры Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации об оказании содействия украинским гражданам по возвращению в свои дома через все имеющиеся информационные ресурсы.

Ранее МО РФ заявило, что ракетные войска и артиллерия России выполнили 100 огневых задач в течение дня. По данным российского оборонного ведомства, Вооруженные силы РФ уничтожили две установки реактивной системы залпового огня в районе населенного пункта Березовка, а также ЗРК «Бук-М1» в районе населенного пункта Комар.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию по защите мирных жителей Народных республик Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что все удары наносятся только по объектам военной инфраструктуры ВСУ с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов