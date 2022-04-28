Мощный пожар в промышленном парке Азербайджана не могут потушить уже несколько часов

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Мощный пожар в промышленном парке «Азерсун» в азербайджанском городе Сумгаит распространился по окрестностям. Об этом сообщает пресс-служба одноименного холдинга. Пожар не могут потушить уже несколько часов.

«Начавшийся сильный пожар в промышленном парке "Азерсун" в поселке Гаджи Зейналабдин в азербайджанском городе Сумгаит за короткое время распространился по окрестностям. Все сотрудники, работающие на территории эвакуированы. В настоящее время МЧС предпринимает необходимые шаги для предотвращения пожара», - передает РИА Новости сообщение пресс-службы холдинга.

Ранее в Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. В регион для ликвидации возгораний прибывают дополнительные силы МЧС Российской Федерации в составе 66 человек и девяти единиц техники.

До этого в Ишиме Тюменской области загорелся торгово-выставочный центр. Пламя бушевало по всему периметру крыши ТВЦ.