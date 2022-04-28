В Тюменской области горит крыша торгово-выставочного центра
В городе Ишиме Тюменской области загорелась крыша торгово-выставочного центра. В настоящее время силы МЧС борются с пожаром.
«Пожар в торгово-выставочном центре "Гагаринский". Пожарные ведут борьбу с пламенем, окутавшим помещение ТВЦ (частное имущество). Горит крыша здания по периметру. К зданию дополнительно для тушения огня осуществляется подвоз воды техникой САХ, Водоканала. Причины пожара выясняются», - сообщает администрация города в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в Ленинском округе Московской области произошло сильное задымление в торговом центре. Согласно сообщению МЧС Подмосковья, дым возгорания шел с -1 этажа.
До этого на территории нефтебазы в Брянске вспыхнул сильный пожар. К тушению были привлечены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу пожара.