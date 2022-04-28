«Ярсы», танки и гаубицы: военная техника проехалась по Тверской в преддверии Дня Победы

За передвижением величественных машин наблюдает толпа, люди снимают происходящее на свои смартфоны.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Звезда» показала кадры передвижения боевых машин, танков, гаубиц и другой военной техники по Тверской улице в Москве, приуроченного к параду ко Дню Победы. Также в репетиции приняли участие ракетные комплексы «Ярс». За передвижением величественных машин наблюдает толпа, люди снимают происходящее на свои смартфоны.

До этого «Звезда» опубликовала кадры колонн бронетехники, выдвигающихся к местам репетиции Парада Победы в Москве. На видео можно наблюдать стройные ряды военной техники - как новейшие, так и заслуженные, зарекомендовавшие себя в войсках образцы.

Напомним, первая сводная тренировка расчетов, которые примут участие в Параде 9 мая, состоялась в Петербурге. По традиции она прошла на Дворцовой площади, у стен здания Главного Штаба и Эрмитажа. В первой репетиции петербургского Парада Победы участвуют более 4000 человек - всего 28 парадных расчетов.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.