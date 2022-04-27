Более 4000 человек: корреспондент «Звезды» понаблюдал за первой сводной тренировкой перед Парадом Победы в Петербурге

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Первая сводная тренировка расчетов, которые примут участие в Параде 9 мая, состоялась в Петербурге. По традиции она прошла на Дворцовой площади, у стен здания Главного Штаба и Эрмитажа. В ней задействовали военнослужащих Западного округа, сотрудников силовых ведомств и юнармейцев. За проходом знаменных групп следил корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.

В первой репетиции петербургского Парада Победы участвуют более 4000 человек - всего 28 парадных расчетов. Сегодня тренировка без техники: только пешие расчеты и авиация.

После прохода парадных коробок в небе над Петербургом появились истребительная, военно-транспортная и армейская авиация. Над центром города пролетели истребители МиГ-31, боевые вертолеты Ми-28Н и многоцелевые Ми-8АМТШ.

Завершают подготовку к 77-ой годовщине Победы и в Центральном военном округе. В Екатеринбурге специалисты ремонтных подразделений наводят последний лоск на историческую технику, в том числе на танк Т-34, которому предстоит открывать Парад. Боевую машину подваривают, устраняя малейшие дефекты корпуса. Красят и современную технику. Всего в торжественном марше 9 мая задействуют полсотни единиц.