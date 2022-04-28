Ракетные войска и артиллерия ВС РФ выполнили 408 огневых задач за ночь

Поражены 18 пунктов управления и 383 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, отметили в Минобороны России.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны России

Ракетные войска и артиллерия в течение ночи выполнили 408 огневых задач в ходе спецоперации на Украине, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Поражены 18 пунктов управления и 383 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники», - сказал он.

Генерал-майор рассказал и о действиях российских средств ПВО. Удалось сбить один самолет Су-24 и пять беспилотников противника. Также, по словам Конашенкова, сегодня утром был отражен удар украинской баллистической ракетой «Точка-У» по жилым районам города Изюм Харьковской области.

Помимо этого, Конашенков сообщил и об отражении массированного украинского удара по жилым кварталам Херсона. Как утверждает официальный представитель Минобороны, удар был нанесен баллистическими ракетами комплекса «Точка-У» и снарядами РСЗО.

Ранее корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко рассказала, как российские Су-25 и Су-24 проявляют себя в ходе спецоперации на Украине.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов