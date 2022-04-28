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Ярошенко рассказал, что ему не разрешили взять вещи и документы на обмен

Игнат Далакян
16:34 28.04.2022
По словам россиянина, в процессе обмена ему дали только старые тюремные обноски - майку и брюки.
Ярошенко рассказал, что ему не разрешили взять вещи и документы на обмен
© Фото: ТРК "Звезда"
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Российский летчик Константин Ярошенко сообщил, что на обмен ему выдали только старую одежду, не разрешили взять с собой вещи и документы.

«Меня забрали ночью... дали 10 минут... быстро меня выдернули. Никаких вещей, никаких документов (не дали взять. - Прим. ред.), а у меня там было много официальных моих документов, которые я хотел по суду в дальнейшем (использовать. - Прим. ред.)», - рассказал Ярошенко в интервью «России 24».

По словам российского летчика, ему дали только старые тюремные обноски - брюки и майку.

Ранее Константин Ярошенко рассказал телеканалу «Звезда» о своем освобождении из тюрьмы в США. Российский летчик признался, что до сих пор удивлен и поражен произошедшим обменом на Тревора Рида.

Напомним, что Константин Ярошенко был арестован в Либерии в 2010 году. Россиянин был осужден в Соединенных Штатах в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина.

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