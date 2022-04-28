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«Сам удивлен и поражен»: Ярошенко высказался о своем освобождении

Алексей Курильченко
11:17 28.04.2022
Россиянин признался, что до сих пор поражен произошедшим обменом на Тревора Рида.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российский летчик Константин Ярошенко высказался телеканалу «Звезда» о своем освобождении из американской тюрьмы, где он пробыл около 12 лет. Россиянин признался, что до сих пор поражен произошедшим обменом.

«Я сам удивлен и поражен, как наши власти все это сделали», - признался Ярошенко.

Ранее в российском МИД сообщили об обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко. Российского летчика арестовали в Либерии в 2010 году. Его обвинили в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позднее мужчину депортировали в США, а в сентябре 2011 года приговорили к 20 годам тюрьмы. Обмен состоялся в Турции 27 апреля. Спецборт с Ярошенко на борту приземлился сначала в Сочи, а затем россиянин вернулся в Москву.

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