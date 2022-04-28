«Сам удивлен и поражен»: Ярошенко высказался о своем освобождении

Россиянин признался, что до сих пор поражен произошедшим обменом на Тревора Рида.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российский летчик Константин Ярошенко высказался телеканалу «Звезда» о своем освобождении из американской тюрьмы, где он пробыл около 12 лет. Россиянин признался, что до сих пор поражен произошедшим обменом.

«Я сам удивлен и поражен, как наши власти все это сделали», - признался Ярошенко.

Ранее в российском МИД сообщили об обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко. Российского летчика арестовали в Либерии в 2010 году. Его обвинили в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позднее мужчину депортировали в США, а в сентябре 2011 года приговорили к 20 годам тюрьмы. Обмен состоялся в Турции 27 апреля. Спецборт с Ярошенко на борту приземлился сначала в Сочи, а затем россиянин вернулся в Москву.