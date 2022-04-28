В СВР предрекли раскол Украины в случае закрепления польских военных на западе страны

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Закрепление польских военных на западе Украины может привести к расколу страны. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, отметил, что Варшава планирует восстановить контроль над «историческим территориями».

По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над "своими историческими владениями" на Украине... По расчетам польской администрации, превентивное закрепление на западе Украины с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны. При этом Варшава по существу получит под управление территории, на которые войдут "польские миротворцы"», - заявил Нарышкин.

Он также отметил, что ввод на территорию Украины польской армии может стать первым этапом так называемого «воссоединения» страны с Польшей.

Ранее Нарышкин заявил, что в настоящий момент решается судьба России и определяется ее будущее место в мире. Как он подчеркнул на экспертном совете по вопросам исторического образования в Минобрнауки в среду, 16 марта, страна никогда не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета.