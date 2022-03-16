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Нарышкин заявил, что сейчас решается судьба России

Егор Левин
10:20 16.03.2022
Глава СВР подчеркнул, что РФ переживает исторический момент, не отступая в вопросах обеспечения своего суверенитета.
Нарышкин заявил, что сейчас решается судьба России
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что в настоящий момент решается судьба России и определяется ее будущее место в мире.

Как он подчеркнул на экспертном совете по вопросам исторического образования в Минобрнауки в среду, 16 марта, страна никогда не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета.

«Наша страна сейчас переживает поистине исторический момент. Решается судьба России, ее будущее место в мире», - заявил глава СВР.

Нарышкин отметил, что нельзя забывать о суверенитете как о главном факторе развития страны.

«Суверенитет - это гарантия благополучия и достоинства наших граждан, это будущее наших детей», - добавил он.

Нарышкин подчеркнул, что вопросы его обеспечения всегда занимали одно из главенствующих мест, потому что «в противном случае перестанет быть Россией».

Ранее глава СВР также заявил, что Запад не просто пытается обнести РФ «железным занавесом», а пытается разрушить страну. Нарышкин выразил мнение о том, что у США и их союзников нет смелости «попытаться сделать это в открытом и честном военно-политическом противостоянии».

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