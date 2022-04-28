В Донецке украинскими боевиками обстрелян рынок «Меркурий», есть погибшие и раненые
Как заявили в штабе территориальной обороны ДНР, погибло два мирных жителя, ранено еще пять человек.
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В столице ДНР Донецке украинскими боевиками обстрелян рынок «Меркурий», есть погибшие и раненые. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
«В результате обстрела Кировского района под удар попал также рынок "Меркурий". По оперативным данным, украинские боевики убили двоих и ранили пять мирных жителей Донецка по улице Петровского», - говорится в сообщении.
Ранее, 26 апреля, мэр Донецка сообщал о гибели мирной 66-летней женщины в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины.
Также вице-губернатор Херсона рассказал об украинском обстреле города баллистическими ракетами «Точка-У».