В Донецке украинскими боевиками обстрелян рынок «Меркурий», есть погибшие и раненые

«В результате обстрела Кировского района под удар попал также рынок "Меркурий". По оперативным данным, украинские боевики убили двоих и ранили пять мирных жителей Донецка по улице Петровского», - говорится в сообщении.

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