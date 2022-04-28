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«ВСУ плевать на мирное население»: вице-губернатор Херсона об обстреле города «Точкой-У»

11:57 28.04.2022
По словам Кирилла Стремоусова, украинская ракета была сбита средствами ПВО, что позволило сократить разрушения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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Вице-губернатор Херсона Кирилл Стремоусов побывал на месте падения украинской ракеты «Точка-У». По его словам, ракета повредила здание учебного заведения, а от взрыва выбило окна. Он также подчеркнул, что ракетный обстрел оказывает реальное отношения Киева к жителям Херсона.

«Мы сейчас находимся на месте, где упала (ракета - прим.ред.) "Точка-У", которой украинская армия фактически атаковала учебное заведение - здесь находится часть спортивной школы, здесь была также часть морского колледжа. Также были выбиты стекла в городском совете, доме профсоюзов. Самое главное в этой истории то, что это "Точка-У" была сбита системой ПВО. Если бы она долетела, здесь были бы разрушения посерьезнее. Все это говорит о том, что украинской армии плевать на мирное население Херсона и сейчас наносится удар по мирному населению, которое украинская власть не считает вообще за население», - заявил вице-губернатор.

Ранее центр Херсона подвергся обстрелу. Отмечается, что удар последовал в районе телецентра города. Сообщается, что удар был нанесен по меньшей мере двумя ракетами «Точка-У» и несколькими «Ураганами». Информация о пострадавших пока не поступала. В городе действует комендантский час, поэтому людей на улицах нет.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Сергей Александров

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