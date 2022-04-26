В стране и мире Мэр Донецка сообщил о гибели женщины после обстрела ВСУ Виталий Музыка Мирная жительница 66-лет погибла в Донецке после обстрела ВСУ © Фото: Народная милиция ДНР Читайте нас на: Мирная жительница Донецка погибла вследствие утреннего обстрела украинскими боевиками Петровского района города. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. «В результате утреннего обстрела украинскими карателями Петровского района по ул. Героев Миуса, 8 погибла мирная жительница – женщина 1956 г.р.», - сообщил Кулемзин Ранее в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки Донецкой народной республики заявили об обстреле ВСУ Кировского района Донецка из минометов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика