Мэр Донецка сообщил о гибели женщины после обстрела ВСУ
Мирная жительница 66-лет погибла в Донецке после обстрела ВСУ
© Фото: Народная милиция ДНР
Мирная жительница Донецка погибла вследствие утреннего обстрела украинскими боевиками Петровского района города. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«В результате утреннего обстрела украинскими карателями Петровского района по ул. Героев Миуса, 8 погибла мирная жительница – женщина 1956 г.р.», - сообщил Кулемзин
Ранее в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки Донецкой народной республики заявили об обстреле ВСУ Кировского района Донецка из минометов.