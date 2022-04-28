Опубликованы кадры обломков сбитой над Херсоном украинской ракеты комплекса «Точка-У»

Как сообщили в оборонном ведомстве РФ, украинский удар был нанесен 27 апреля около 23 часов по московскому времени. В дело пошли две баллистических ракеты комплекса «Точка-У», а также снаряды РСЗО.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Минобороны России показали кадры, на которых можно увидеть обломки сбитой над Херсоном украинской ракеты комплекса «Точка-У».

Как сообщили в оборонном ведомстве РФ, украинский удар был нанесен 27 апреля около 23 часов по московскому времени. В дело пошли две баллистических ракеты комплекса «Точка-У», а также снаряды РСЗО.

«Целями преступного ракетного удара неизбирательного характера со стороны националистов были жилые кварталы в районе проспекта Ушакова, где также расположены детские сады, школы и многие социальные учреждения, что является прямым нарушением норм Международного гуманитарного права», - говорится в сообщении.

В Минобороны России подчеркнули, что, согласно статье 51 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, от 8 июня 1977 года, нападения неизбирательного характера запрещены.

Официальный предаствитель МО РФ Игорь Конашенков сообщил, что украинская ракетная атака была отражена - в воздухе сбили 12 снарядов РСЗО и две украинские баллистические ракеты комплекса «Точка-У». При этом фрагменты одной из них упали в Шевченковском парке.

Конашенков подчеркнул, что украинские атаки неизбирательного характера по жилым кварталам Изюма и Херсона - военное преступление.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов