Армия Армия Армия

Украина потеряла 2 623 танка и других боевых бронированных машин с начала спецоперации

10:54 28.04.2022
Также с начала спецоперации на Украине уничтожены 142 самолета, 111 вертолетов, 614 беспилотников, 276 ЗРК, 299 установок РСЗО.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
Читайте нас на:

Украинская сторона потеряла 2 623 танка и других боевых бронированных машин с начала спецоперации, которую проводят ВС РФ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Помимо этого, как утверждает он, в общей сложности с начала спецоперации на Украине уничтожены 142 самолета, 111 вертолетов, 614 беспилотников, 276 ЗРК, 299 установок РСЗО, 1146 орудий полевой артиллерии и минометов.

Также Конашенков сообщил о поражении еще четырех военных объектов Украины высокоточными ракетами воздушного базирования.

Генерал-майор рассказал и о действиях российских средств ПВО. Удалось сбить один самолет Су-24 и пять беспилотников противника. Кроме того, сегодня утром был отражен удар украинской баллистической ракетой «Точка-У» по жилым районам города Изюм Харьковской области.

Ранее съемочная группа «Звезды» подобралась к территории мариупольской «Азовстали». Наши журналисты провели несколько часов вблизи предприятия, чтобы понаблюдать за работой гуманитарного коридора.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:17 В стране и мире
Видео
«Сам удивлен и поражен»: Ярошенко высказался о своем освобождении
10:52 Армия
Видео
Российские средства ПВО сбили украинский Су-24 и пять беспилотников
10:49 В стране и мире
В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в ТРК в Симферополе
09:43 В стране и мире
Банки РФ начнут выдавать льготную ипотеку под 9% с 1 мая
07:43 В стране и мире
Экс-главу Сахалина Хорошавина осудили по второму уголовному делу на 15 лет
Популярное
Видео
Мощный «Панцирь» и меткая «Игла»: кадры боевой работы зенитчиков РФ в ходе спецоперации
По центру Херсона нанесен удар ракетами «Точка-У» и «Ураганами»
Видео
Опубликованы кадры встречи Ярошенко с семьей
МИД РФ сообщил об обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко
Видео
МО РФ: «Калибрами» уничтожена партия иностранного оружия на Запорожском алюминиевом комбинате
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении 18 украинских беспилотников, включая два «Байрактара»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.