Украина потеряла 2 623 танка и других боевых бронированных машин с начала спецоперации

Также с начала спецоперации на Украине уничтожены 142 самолета, 111 вертолетов, 614 беспилотников, 276 ЗРК, 299 установок РСЗО.

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Украинская сторона потеряла 2 623 танка и других боевых бронированных машин с начала спецоперации, которую проводят ВС РФ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Помимо этого, как утверждает он, в общей сложности с начала спецоперации на Украине уничтожены 142 самолета, 111 вертолетов, 614 беспилотников, 276 ЗРК, 299 установок РСЗО, 1146 орудий полевой артиллерии и минометов.

Также Конашенков сообщил о поражении еще четырех военных объектов Украины высокоточными ракетами воздушного базирования.

Генерал-майор рассказал и о действиях российских средств ПВО. Удалось сбить один самолет Су-24 и пять беспилотников противника. Кроме того, сегодня утром был отражен удар украинской баллистической ракетой «Точка-У» по жилым районам города Изюм Харьковской области.

Ранее съемочная группа «Звезды» подобралась к территории мариупольской «Азовстали». Наши журналисты провели несколько часов вблизи предприятия, чтобы понаблюдать за работой гуманитарного коридора.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов