На позициях: съемочная группа «Звезды» подобралась прямо к территории завода «Азовсталь»
Территория завода «Азовсталь». До ближайших зданий не больше 50 метров. Ближе к вечеру здесь становится шумно.
Чуть левее на позициях блокированного завода наши журналисты были неделю назад. Морпехи и бойцы народной милиции ДНР тогда только вышли на свои рубежи. Сегодня же съемочная группа «Звезды» может пройти еще на десятки метров вперед.
Корреспондент Алексей Дегтярев решил пронаблюдать за тем, как с территории мариупольского предприятия должны выходить украинские националисты и мирные граждане, которые возможно находятся там. Пока увидеть никого не удалось.
Переговоры с украинскими боевиками ведутся каждый день. Ровно в час дня с нашей стороны объявляется режим тишины. На выходе их ждет техника разминирования и скорая помощь.
Съемочная группа прождала несколько часов у специально обустроенного коридора. За все время никто с завода «Азовсталь» так и не вышел.