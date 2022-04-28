На позициях: съемочная группа «Звезды» подобралась прямо к территории завода «Азовсталь»

Наши журналисты провели несколько часов вблизи «Азовстали» в Мариуполе, чтобы понаблюдать за работой гуманитарного коридора.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: V Ictor XinHua Globallookpress

Территория завода «Азовсталь». До ближайших зданий не больше 50 метров. Ближе к вечеру здесь становится шумно.

Чуть левее на позициях блокированного завода наши журналисты были неделю назад. Морпехи и бойцы народной милиции ДНР тогда только вышли на свои рубежи. Сегодня же съемочная группа «Звезды» может пройти еще на десятки метров вперед.

Корреспондент Алексей Дегтярев решил пронаблюдать за тем, как с территории мариупольского предприятия должны выходить украинские националисты и мирные граждане, которые возможно находятся там. Пока увидеть никого не удалось.

Переговоры с украинскими боевиками ведутся каждый день. Ровно в час дня с нашей стороны объявляется режим тишины. На выходе их ждет техника разминирования и скорая помощь.

Съемочная группа прождала несколько часов у специально обустроенного коридора. За все время никто с завода «Азовсталь» так и не вышел.