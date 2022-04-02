В Германии прогнозируют коллапс промышленности из-за эмбарго на энергоносители из РФ

Сообщается, что краху может подвергнуться спасшая Германию во время пандемии коронавируса экономика.

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В Федеративной Республике Германия считают, что немецкую промышленность может ожидать крах. В качестве причины указывается эмбарго, введенное на поставки энергоносителей из России.

Так, отвечая на вопрос, каковы будут последствия газового эмбарго в связи с ситуацией на Украине, президент Федерации немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм сказал, что это будет иметь фатальные последствия.

Также от него прозвучало предупреждение о последствиях эмбарго на энергоносители. Данная информация опубликована на сайте телеканала ZDF heute.

«Мы говорим о крахе нашей промышленности, который спас нас от пандемии коронавируса», - заявил он.

Ранее в Германии предположили, что в 2022 году Россию ожидают рекордные доходы от продажи энергоресурсов. Отмечено, что хотя экономика и страдает, но Россия «может ожидать рекордных доходов от газового и нефтяного бизнеса в 2022 году». Об этом заявил эксперт Янис Клюге из Фонда науки и политики.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о возможной национализации дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти» в Германии. Он сказал, что такой сценарий серьезно нарушал бы как международное право, так и «все мыслимые и немыслимые правила и законы».